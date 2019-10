Os policiais militares encontraram um tijolo de maconha partido escondido em uma gaveta no quarto do menor

publicado em 08/10/2019

O menor foi levado até a Dise de Votuporanga, onde a autoridade colheu depoimento e o liberou (Foto: Divulgação PM)

Érika Chausson

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares apreenderam um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga. Em virtude de ser conhecido nos meios policiais, o menor foi abordado na avenida Wilson de Souza Foz na tarde de ontem.

Segundo informações da Polícia Militar, ao ver a aproximação da viatura, o menor demonstrou atitude suspeita, sendo abordado pela PM. Durante revista pessoal, foram localizadas uma quantia em dinheiro e uma porção pequena de maconha.

Questionado se havia mais droga em sua residência, o infrator afirmou que não, no entanto, ficou muito nervoso com a pergunta, razão pela qual os policiais militares da Força Tática foram até a casa do menor, que está localizada na rua Teresinha, no bairro Jardim Morini.

Autorizado pela genitora do adolescente, as autoridades promoveram buscas pelo local, onde encontraram um tijolo de maconha partido e uma balança de precisão escondidos em uma gaveta no quarto do menor.

Indagado novamente, ele admitiu que havia comprado o entorpecente por R$ 1 mil de um desconhecido no bairro Paineiras. O adolescente ainda afirmou que após a droga ser fracionada e vendida aos dependentes químicos, renderia uma quantia de R$ 2 mil.