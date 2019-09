O atropelamento ocorreu na noite desta sexta-feira, na rodovia Péricles Belini

publicado em 07/09/2019

Júlio Cesar de Souza, de 58 anos (Foto: Reprodução)

Da redação

Júlio Cesar de Souza, de 58 anos, morreu após ser atropelado por um veículo na rodovia Péricles Belini, próximo ao 6º Distrito Industrial, durante a noite desta sexta-feira, em Votuporanga.



Segundo informações preliminares repassadas por populares no local, o homem seguia pela rodovia quando teria sido atingido por um veículo Voyage e depois atingido por outro automóvel.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, USA (Unidade de Pronto Atendimento) e a Polícia Rodoviária estiveram no local para registrar a ocorrência.



Segundo informações da Polícia Rodoviária ao A Cidade, o condutor do veículo estaria apresentando sinais de embriaguez e foi conduzido até o Plantão Policial de Votuporanga. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.



Júlio Cesar de Souza era natural de São José do Rio Preto, trabalhava como pedreiro e residia na rua Maria dos Anjos Matta, no bairro Parque das Brisas, em Votuporanga. Ele deixa a esposa Joana Maria e demais familiares. O sepultamento ocorreu neste sábado, às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.