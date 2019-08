Droga foi encontrada por uma cadela farejadora do canil da Polícia Militar. Quatro pessoas foram presas.

publicado em 19/08/2019

Tijolos de maconha apreendidos pela polícia e que estavam escondidos em galinheiro — Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar descobriu nesta sexta-feira (16) uma estrutura de armazenamento e de distribuição de drogas na região leste de São José do Rio Preto (SP). As drogas, de acordo com a polícia, seriam vendidas no bairro João Paulo 2º.A ação da polícia teve abordagens e vistorias em endereços diversos. Foram vistoriados quatro locais, sendo dois na Estância Santo Antônio, um na Estância Nova Veneza e um na Estância Vitória.Em um desses locais, a polícia encontrou pessoas embalando cocaína sobre um balcão. Os traficantes tentaram fugir, mas foram presos pelos policiais.Além da droga que estava sendo embalada, também foi localizado um tonel com grande quantidade de maconha, que estava enterrado em um galinheiro que havia na propriedade. A droga foi encontrada por uma cadela farejadora do canil da Polícia Militar.Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas, sendo três homens e uma mulher. Um dos presos em flagrante é foragido da Justiça pelo crime de tráfico.Dentre as drogas, foram apreendidos 20 tijolos de maconha, no total de 10 quilos, 914 papelotes de cocaína, além de dinheiro e um carro.