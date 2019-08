As equipes iniciaram uma operação conjunta em Valentim Gentil e conseguiram prender os suspeitos do crime

publicado em 13/08/2019

: Em relação ao veículo, a equipe da Força Tática e Rocam conseguiram localizar e recuperar a motocicleta preta (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam durante a noite desta segunda-feira, um casal no município de Valentim Gentil, suspeito de furtar um veículo, no último sábado, em um supermercado de Votuporanga. A equipe recuperou a motocicleta e devolveu ao verdadeiro dono.Segundo informações da Polícia Militar, a equipe da Força Tática iniciou uma operação conjunta com a Rocam pelo município de Valentim Gentil com o intuito de combater furtos, roubos e manter a ordem pública.Cientes do furto de uma moto preta, ocorrido no último sábado em Votuporanga, os policiais analisaram as imagens de monitoramento de segurança do estabelecimento comercial e iniciaram patrulhamento para localizar os suspeitos.De acordo com a ocorrência, com as características dos autores, os policiais militares abordaram um casal, que foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga para prestar declarações sobre a participação de cada um no crime e, diante dos fatos, após registro de boletim de ocorrência de furto qualificado de autoria conhecida, permaneceram detidos à disposição da Justiça.Em relação ao veículo, a equipe da Força Tática e Rocam conseguiram localizar e recuperar a motocicleta preta. O verdadeiro proprietário da moto foi constatado pelas autoridades e teve seu veículo devolvido.