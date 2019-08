Por se tratar de um crime de receptação qualificada, os responsáveis pela empresa foram presos em flagrantes

publicado em 17/08/2019

O veículo recuperado foi localizado em uma revendedora de maquinários agrícolas, situada em Londrina ( Foto: Divulgação/Polícia Civil )

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, em conjunto com a Polícia Civil de Nhandeara, recuperou um trator Massey Ferguson, modelo 292, que havia sido furtado no município de Nhandeara na madrugada do dia 1º de maio deste ano. As equipes conseguiram localizar o veículo na manhã de anteontem, na cidade de Londrina.

Segundo informações da polícia, o furto do trator ocorreu em uma região conhecida como Bairro dos Portugueses e, inclusive, também foi furtado outro trator Massey Ferguson, modelo 680 HD, que também já foi recuperado pela Polícia Civil. Após os crimes, as equipes iniciaram o trabalho de investigação.

Após as investigações, a DIG de Votuporanga e a Polícia Civil de Nhandeara localizou o trator MF 292 na manhã de anteontem em uma revendedora de maquinários agrícolas situada em Londrina e comandada por uma família: o pai e o filho.

Por se tratar de um crime de receptação qualificada, os responsáveis pela empresa foram presos em flagrantes e encaminhados até o Plantão Policial de Londrina, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.