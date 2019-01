A ação do criminoso foi registrada pelas câmeras de segurança próxima do local

publicado em 02/01/2019

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado (Foto: A Cidade)

Da redação

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga ainda procura pelo suspeito que assaltou moradores próximo a uma rede de supermercado da cidade neste fim de semana a mão armada. ´

Segundo informações de um dos funcionários da Especializada, o indivíduo, que teve ação registrada por câmeras de segurança próximo do local, ainda não foi localizado.

As investigações continuam em andamento para prender o ladrão. A recomendação aos votuporanguenses é que qualquer informação seja informada as autoridades pelo 190 ou diretamente na DIG do município.