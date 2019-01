As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu

publicado em 07/01/2019

O acidente envolveu duas motocicletas na avenida Brasil (Foto: A Cidade)

Da redação





Um acidente entre moto e moto foi registrado no início da noite de ontem na avenida Brasil, próximo ao supermercado Porecatu e deixou duas pessoas feriados. Segundo informações da polícia, os condutores do veículo seguiam pelo mesmo sentido da via, bairro-centro, quando colidiram.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionada para prestar socorro. As vítimas, um homem de 25 anos e uma mulher de 24 anos, foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas até a Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Militar também foi acionada para o registro da ocorrência.