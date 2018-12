Durante o registro do boletim de ocorrência, o indiciado ainda tentou retirar as algemas resultando em ferimentos

publicado em 27/12/2018

O boletim de ocorrência foi registrado no Segundo Distrito Policial de Votuporanga e o indiciado permanecerá detido (Foto: A Cidade)

Da redação





Policiais militares prenderam um homem de 36 anos por causar danos ao banheiro do Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida” na tarde de ontem em Votuporanga. O acusado estava beneficiado com a saidinha temporária.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o indiciado quebrou o espelho do banheiro público da rodoviária local. Os policiais foram acionados e deram voz de prisão em flagrante ao homem, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

De acordo com a ocorrência, o acusado resistiu à prisão e apresentava sinais de violências, tendo ofendido verbalmente as autoridades. Durante o registro do boletim de ocorrência, o indiciado ainda tentou retirar as algemas resultando em ferimentos. O homem foi conduzido ao mini hospital do Pozzobon para atendimento.