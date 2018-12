A vítima, um mototaxista, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

publicado em 01/12/2018

A Polícia Militar procura pelo indivíduo (Foto: A Cidade)

Da redação

Um mototaxista de Votuporanga foi esfaqueado na tarde deste sábado, no bairro Monte Verde em Votuporanga. Segundo informações preliminares, a vítima estava transitando com o suspeito em sua garupa, quando foi golpeado nas costas.

Ainda de acordo com as informações, o individuo desferiu cinco golpes de faca em suas costas e logo em seguida, fugiu do local levando a motocicleta da vítima. Pessoas que passavam pelo local avistaram o homem caído no chão, pedindo socorro e imediatamente acionaram a polícia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência , o SAMU, se deslocou até o local da ocorrência, para socorrer o mototaxista. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga e o estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar está em buscas pelo local para encontrar o individuo, que segundo informações de testemunhas se escondeu em uma mata próximo do lugar da ocorrência, que esta cercada pelos policiais. Um helicóptero Águia da PM de São José do Rio Preto também foi acionado para auxiliar nas buscas.

Moradores também se empenharam para localizar o criminoso.