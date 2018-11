Josias Marques da Silva, de 61 anos, passou por cirurgia em junho por causa de um AVC. De acordo com a família, se recuperava bem e estava consciente

A último informação é que ele teria sido visto próximo a saída da cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Um idoso de 61 anos está desaparecido há mais de uma semana em Fernandópolis, a família busca informações e tenta localizá-lo. Parentes já colaram cartazes pela cidade para tentar informações.

“A gente não tem mais onde procurar, fomos em todos os lugares, próximo de matas, rios, mas até agora não encontramos. Não estamos dormindo, estamos abalados”, afirma a filha Josiane Flauzino.

Josias Marques da Silva, passou por cirurgia em junho por causa de um AVC. De acordo com a família, se recuperava bem e estava consciente. A única dificuldade era de locomoção, pois estava andando com a ajuda de uma bengala.

Mesmo assim saiu de casa onde mora com a mulher e um enteado e não voltou mais. A última vez que Josias foi visto foi em uma rua entre um supermercado e um condomínio, já bem distante da casa dele.

Segundo a família, nesse local, ele chegou a cumprimentar um amigo da família que não percebeu nada diferente no aposentado. O único detalhe é que chovia bastante naquele momento e daí para frente os filhos não tiveram mais notícias do pai.

Perto do local tem um córrego e buscas já foram feitas, mas nada foi encontrado. A DIG de Fernandópolis é quem investiga o caso.“A gente espera encontrá-lo, com vida, bem, porque tanta luta que tivemos com ele no hospital. A gente não quer perder ele dessa forma”, afirma Josiane.