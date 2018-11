O crime foi registrado em abril de 2017 em Buritis, em Minas Gerais

O homem de 22 anos foi preso na manhã desta quinta-feira no bairro Belo Horizonte (Foto: Divulgação/DIG Votuporanga)

Os investigadores da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prenderam na manhã desta quinta-feira um homem, de 22 anos, acusado de homicídio ocorrido em Buritis-MG, em abril do ano passado.

De acordo com informações, os policiais iniciaram a investigação em Votuporanga após receberem informações de policiais civis mineiros. O indivíduo foi monitorado e preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva no bairro Belo Horizonte.

Os policiais da DIG de Votuporanga informaram que, durante a abordagem, o indivíduo se apresentou com RG falso do estado de Tocantins, porém foi investigado, preso e conduzido para a DIG, onde posteriormente foi encaminhado para a Cadeia Pública de Guarani D’Oeste permanecendo à disposição da Justiça.

O crime

O homicídio foi registrado em abril de 2017 em Buritis-MG. Segundo informações, o indivíduo teria assassinado a vítima por ciúmes da companheira. Ele teria dado pauladas e ateado fogo no corpo, juntamente com o veículo da vítima, seu colega de trabalho, em uma fazenda.