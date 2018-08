O fato foi registrado na avenida da Saudade, no bairro Vila Nova.

publicado em 11/08/2018

A vítima registrou um boletim de ocorrência na DIG de Votuporanga, que vai investigar o caso (Foto: Divulgação)

Aline RuizUm bar de Votuporanga foi invadido ontem e do local foram levados documentos, uma máquina digital e 10 maços de cigarro. O fato foi registrado na avenida da Saudade, no bairro Vila Nova.Segundo informações da dona do local, ao chegar no bar encontrou o estabelecimento bagunçado, com as cadeiras e mesas fora do lugar e as gavetas do caixa jogadas no chão. A vítima constatou ainda que o ladrão levou a sua carteira com documentos, uma máquina digital e 10 maços de cigarro de várias marcas.Dentro do banheiro feminino, a proprietária revelou que a janela foi arrombada e estava levantada, local por onde o indivíduo possivelmente entrou e saiu com os objetos do bar. A vítima registrou um boletim de ocorrência na DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que vai investigar o caso.