publicado em 08/01/2018

O motivo: o nível do rio São José dos Dourados, que nasce em Mirassol e passa por Valentim Gentil (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

Da redação

Ao que tudo indica, se a chuva que paira o noroeste paulista continuar, o Parque Eco-Turístico, a conhecida prainha de Valentim Gentil, pode ser interditado temporariamente. O motivo: o nível do rio São José dos Dourados, que nasce em Mirassol e passa por Valentim Gentil.

De acordo com a Defesa Civil do município, o rio já subiu aproximadamente dois metros, chegando próximo aos quiosques do Parque. Em janeiro de 2016, o local foi interditado por conta de um alagamento após as chuvas. “Se chove muito em cidades como Mirassol, Tanabi e Cosmorama, o rio sobe em Valentim Gentil. Em 2016, a água cobriu todos os quiosques e inundou toda a prainha”, explicou a Defesa Civil.

O órgão ainda informou que o Parque Eco-Turístico fica fechado durante a semana e é aberto aos fins de semana. A Defesa Civil afirmou que “como está com tempo de chuva, não abrimos, e podemos interditar se o rio chegar mais próximo dos quiosques”. (Colaborou Gabriele Reginaldo)