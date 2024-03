A empresa é uma velha conhecida de Votuporanga, onde já construiu e entregou mais de 2 mil casas e lançou recentemente um novo empreendimento com mais 798 moradias, o Parque Esplanada, além de ser uma das patrocinadoras do Clube Atlético Votuporanguense

publicado em 07/03/2024

Com vários investimentos em Votuporanga, a Pacaembu Construtora foi eleita, pelo 3º ano consecutivo, a 2ª maior construtora do Brasil (Foto: Foco Stúdio)

Franclin Duarte

Pelo terceiro ano consecutivo, a Pacaembu Construtora foi eleita a segunda maior construtora do Brasil por ordem de metragem construída. A empresa é uma velha conhecida de Votuporanga, onde já construiu e entregou mais de 2 mil casas e lançou recentemente um novo empreendimento com mais 798 moradias, o Parque Esplanada, além de ser uma das patrocinadoras do CAV (Clube Atlético Votuporanguense).

Com mais de 3,5 milhões de metros quadrados em obras em 2023, a empresa se manteve na posição de destaque no tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela Intec Brasil. À frente da Pacaembu está apenas a empresa Direcional Engenharia, que é de Minas Gerais e possui forte atuação em 13 estados e no Distrito Federal.

Além do segundo lugar no Brasil em metragem construída, a Pacaembu conquistou o primeiro lugar como a construtora com maior metragem de obras do Minha Casa, Minha Vida, destacando sua força na construção e entrega de moradias de cunho social. O intuito do ranking é classificar, homenagear e premiar as 100 Maiores Construtoras do ano, dando mais visibilidade ao segmento.

Para estruturar sua classificação, a Intec leva em conta a quantidade de metros quadrados construídos no ano vigente. Cada construtora deve declarar sua metragem total e, em seguida, uma equipe de pesquisas valida cada empreendimento informado tanto dentro da base de dados da INTEC quanto com pesquisa de campo.

“Por mais um ano estar entre as maiores construtoras do Brasil é uma grande honra para a Pacaembu, especialmente com o reconhecimento vindo de uma instituição tão idônea e renomada como a INTEC, que eleva a visibilidade e a reputação das empresas, contribuindo para a consolidação das marcas no cenário nacional. E conquistar o primeiro lugar na categoria Mais Obras do Minha Casa, Minha Vida é a concretização de um importante trabalho que fazemos há mais de 30 anos para poder levar moradias acessíveis e de qualidade para cada vez mais pessoas”, afirma Fernando Almeida, Presidente Executivo da Pacaembu Construtora.

Ao longo de 2024, a Pacaembu atuará em mais de 25 canteiros em municípios nos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Além de Votuporanga, a construtora, que é especializada em bairros planejados, contará com empreendimentos em comercialização e construção em cidades como São José do Rio Preto, Cuiabá, Taubaté, Itapetininga, Marília, Londrina, Arapongas e Ponta Grossa.

