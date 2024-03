Sob organização do GETEA (Grupo de Estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista) e do grupo TEApoio, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, familiares de crianças com TEA (Transtorne do Espectro Autista) e profissionais da área, o evento terá diversos atrativos e palestras que envolvem o tema com o objetivo de levar cada vez mais informações à sociedade.

O evento tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal, entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo.

Na programação constam várias atrações para as crianças como pula-pula, escorregador, algodão doce e pipoca e também profissionais capacitados para trabalhar com informações, além de sorteios de brindes para os participantes do evento. Será oferecido também um café da manhã especial visando interação entre os amigos que lutam por esta causa.