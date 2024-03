aulo Gil Guimarães, controller da Unifev, foi quem ministrou o treinamento que carregava a proposta de explorar as funcionalidades das principais plataformas disponíveis, entre elas, o Gemini e o ChatGPT

publicado em 26/03/2024

Paulo Gil Guimarães apresentando a capacitação aos colaboradores (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Colaboradores da Unifev receberam uma capacitação em voga no mercado a “Transformando o trabalho e a criatividade com a IA”, a base da iniciativa é a integração dos colaboradores com a Inteligência Antificial (IA). A atualização foi coordenada por meio da responsável pelos Recurso Humano da Instutuição, Profa. Ma. Marinês Ralho.

Paulo Gil Guimarães, controller da Unifev, foi quem ministrou o treinamento que carregava a proposta de explorar as funcionalidades das principais plataformas disponíveis, entre elas, o Gemini e o ChatGPT.

O controller destacou que é fundamental se adaptar a essas mudanças, à medida que a IA continua a transformar os setores da sociedade e o ambiente de trabalho. “Aprender IA agora é como aprender a usar o computador nos anos 90 ou navegar na internet no início dos anos 2000. Dá para imaginar como seria a produtividade hoje sem isso?”, disse Paulo.

De acordo com Lilian Gripe, colaboradora do setor Comercial, o tema abordado proporcionou mais conhecimento sobre as novas tecnologias.