Essa medida visa reduzir a incidência do bicudo-do-algodoeiro, uma praga que pode destruir plantações inteiras e causar prejuízos econômicos

publicado em 28/03/2024

Durante o período do vazio sanitário, os agricultores devem limpar toda a área cultivada (Foto: Assessoria)

Fernanda Cipriano

Em reunião com o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai Filizzola, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) reforçou a demanda por um período especial para o vazio sanitário do algodão no noroeste paulista. Essa medida visa reduzir a incidência do bicudo-do-algodoeiro, uma praga que pode destruir plantações inteiras e causar prejuízos econômicos.

A medida acertada estabelece o período de 10 de setembro a 10 de novembro para o vazio sanitário, visando atender às particularidades climáticas da região. "Reforcei ao secretário a necessidade dos agricultores por um período especial para o vazio sanitário do algodão no noroeste paulista. Ele afirmou que, em breve, será publicada uma resolução com um prazo especial para a região noroeste paulista", disse Carlão Pignatari.

Atualmente, o vazio sanitário para o Estado de São Paulo está compreendido entre 10 de julho e 10 de outubro, o que prejudica a produção de algodão no noroeste paulista devido ao clima diferente de outras regiões. A mudança visa adequar o vazio sanitário ao período ideal para a região, conforme indicado pelos cotonicultores locais.