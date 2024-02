A Secretaria da Saúde de Votuporanga emitiu ontem um alerta à população para que fique atenta a possíveis golpes envolvendo falsos agentes de saúde vestidos de jaleco branco

publicado em 09/02/2024

Moradora informou que foi visitada por uma pessoa que se passou por agente de saúde solicitando documentos pessoais e até cartões de crédito (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Ontem uma moradora informou que foi visitada por uma pessoa que se passou por agente de saúde solicitando documentos pessoais e até cartões de crédito para levantamento de informações para uma suposta vacinação contra a Dengue.