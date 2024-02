A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo disponibiliza um total de R$ 6 mil para os projetos vencedores

publicado em 06/02/2024

Projetos selecionados serão apresentados no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Até o dia 12 de março os artistas de Votuporanga têm oportunidade de concorrer a recursos para o segmento artes cênicas. A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo disponibiliza um total de R$ 6 mil para os projetos vencedores.

As inscrições começaram na sexta-feira (2), e os projetos são para integrar a “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 2ª Edição”. Foi definido o tempo mínimo de 15 minutos, não podendo ultrapassar 20 de duração cada cena, que deverão ser criadas para palco, não havendo a modalidade teatro de rua. Serão permitidos cenários ou elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção, que ficarão a cargo de cada grupo.

O tempo será de 5 minutos para a montagem e 5 minutos para desmontagem e desobstrução do palco entre cada cena. As apresentações serão exclusivamente no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, no período de 24 a 28 de abril de 2024.

Podem participar da “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 2ª Edição” artistas e grupos de teatro do município de Votuporanga, sendo permitida a participação no elenco de atores/atrizes de outras localidades, no percentual máximo de 30% da composição do grupo para a Mostra.

Todos os integrantes do grupo moradores de Votuporanga deverão apresentar comprovante de residência de pelo menos dois anos e comprovante de endereço atual. Será possível a participação de menores de 18 anos na composição do grupo inscrito, mas no ato da inscrição é necessário apresentar documento de autorização, com cópia de RG e CPF, tanto dos responsáveis, quanto do menor. Os documentos devem ser anexados à ficha de inscrição, assinada pelo responsável. Todos os artistas de Votuporanga deverão ter cadastro artístico atualizado, por meio do site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br).