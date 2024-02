Distribuição de sopa, doação de alimentos, roupas e calçados são algumas das ações realizadas pela entidade de Votuporanga

publicado em 26/02/2024

Desde 1985 a entidade realiza um grande trabalho de assistência social na cidade (Foto: Recanto de Paz)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFundada em 22 de agosto de 1985, a Casa Espírita Recanto de Paz é uma entidade tradicional em Votuporanga e desde sua criação faz um relevante trabalho ajudando as pessoas mais necessitadas.As atividades assistenciais ocorrem aos sábados, das 7h às 12h, oportunidade que os membros da instituição atendem às famílias cadastradas com doação de alimentos, roupas e calçados. Cerca de 50 famílias são beneficiadas por mês.A entidade faz também a chamada “sopa fraterna”, que resulta em 70 marmitas entregues no bairro São Cosme, juntamente com sacolas de legumes, frango e frutas.A Casa nasceu da necessidade de um grupo de voluntários de criar um espaço para jovens e também para adultos. Eles se reuniam aos sábados à noite, nas residências dos membros e estudavam o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, bem como as obras de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. “Nosso objetivo maior, além do núcleo de estudos, se baseava também no exercício da fraternidade, solidariedade e respeito com os nossos semelhantes”, contou o presidente Ronoel Pedrosa de Oliveira.A reunião de fundação aconteceu na rua Oiapoc, esquina com a rua das Américas, na Vila Marin. O grupo se fortaleceu, alguns buscaram outros objetivos, o que é natural, e aos poucos, foram estabelecidas as diretrizes para o funcionamento oficial, por meio do estatuto e utilidade pública, bem como a construção da sede.A sede foi construída em terreno de Noé Gabriel de Oliveira e de Jandira Pedrosa de Oliveira, pais de Ronoel. “No início apareceram muitas crianças, inclusive nossos filhos e dos companheiros, que brincavam no terreno que receberia a sede. Fazíamos brincadeiras, servíamos lanches. Aos poucos as atividades foram se organizando e iniciamos a construção, fazendo pamonhas, artesanatos, pratos, etc., tudo para arrecadarmos recursos”, contou o presidente.O trabalho socioassistencial sempre contemplou regiões de grande vulnerabilidade social. Os membros atuaram muitos anos na antiga favela do Ipiranga. “Naquele período de muita pobreza, colocamos nomes nas ruelas: travessa da Esperança, travessa da Alegria, entre outras, para facilitar a entrega de correspondências. Colocamos iluminação com a fixação de postes, tínhamos um espaço onde oferecíamos corte de cabelo, sopa, orientações às gestantes, atividades com as crianças, palestras com médicos”, lembrou Ronoel.Na favela da “Sapolândia”, o trabalho foi intenso, com várias atividades sociais e a sopa. “Muitos foram para o bairro Renascença, bairro Matarazzo, e fomos também. Lá permanecemos em meio às arvores do grande terreno e depois estabelecemos parceria com a Pastoral da Criança e utilizamos o mesmo espaço, no mesmo terreno até hoje”, acrescentou.Nos anos de 1989 e 1990, a entidade realizou um trabalho noturno, toda sexta-feira, com pessoas em situação de rua. Elas recebiam pão com manteiga e leite. Já de 1997 a 2007, foi desenvolvido o projeto da “Brinquedoteca Comunitária”, em espaço cedido pelo Facchini, nas antigas instalações de fábrica de colchões no bairro da Estação, na rua José Ferreira Vieira. “Atendemos muitas crianças e pré-adolescentes. Oferecíamos lanches, brincadeiras, leituras, passeios, etc. Fizemos parceria com o Leo Clube, Interact Clube, Meninas do Arco-íris. Foi um período de grande produtividade”, relembrou.A Casinha da Sopa, anexa à sede da Casa Espírita, pertenceu a Palmira de Jesus, genitora de Jandira, mãe do Ronoel. “Com o tempo, adquirimos a casinha para ampliação, com o objetivo de centralizar as atividades socioassistenciais e para a realização de promoções beneficentes. Também dispomos de espaço para biblioteca, sala infantil e almoxarifado de roupas, objetos e enxoval de bebê”, esclareceu.A Casa Espírita Recanto de Paz fica na rua Rui Barbosa, 2.943, no Jardim Alvorada. São 38 anos de relevantes trabalhos beneficiando os mais necessitados. “E que venham muitos outros anos pela frente”, concluiu o presidente.DiretoriaPresidente: Ronoel Pedrosa de OliveiraVice-presidente: Benedita Vitor (Ditinha)Secretário: Thiago Brandão de OliveiraSegundo-secretário: Carla Valéria Coletti PessôaPrimeira-tesoureira: Fernanda Brandão de Oliveira PereiraSegundo-tesoureiro: José Roberto Marchiori