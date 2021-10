Inscrições serão realizadas de forma totalmente on-line; aulas são abertas às comunidades interna e externa, com valor simbólico

publicado em 13/10/2021

Unifev abre inscrições para aulas de musculação, alongamento e circuito funcional (Foto: Unifev)

A Academia Unifev, localizada no Campus Centro, está com as inscrições abertas aos interessados em fazer aulas de musculação, alongamento e circuito funcional. Coordenada pelo curso de Educação Física da Instituição, a Academia atenderá a comunidade interna e, também, a população em geral, seguindo todas as recomendações sanitárias exigidas pelos órgãos oficiais de Saúde em combate ao Coronavírus.

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 6h às 9 horas e das 16h às 19 horas, a partir do dia 13/10, e contarão com um investimento simbólico de R$ 90,00, que poderá ser parcelado. O espaço funciona no Bloco 5 do Campus Centro - salas 9, 10 e 11.

Segundo o responsável pelo Núcleo, Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, a prática de exercício físico regular é um importante aliado do ser humano na busca de uma melhor qualidade de vida e em combate à Covid-19.

“A atividade física é fundamental para o equilíbrio do metabolismo humano e, com isso, a diminuição dos riscos que os vírus provocam na função cardiorrespiratória e musculoesquelética, sendo uma ferramenta de prevenção”, explicou.

Os interessados devem ser maiores de idade, terem tomado, pelo menos, a primeira dose da vacina contra Covid-19 e aceitarem os termos e condições do regulamento no ato da inscrição, que pode ser feita pelo link: https://www.unifev.edu.br/academia21.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.