Os novos preços passam a valer a partir de hoje (30)

publicado em 30/09/2020

Reajuste passa a valer nesta quarta-feira (Foto: Marcelo Brandt/G1)

O preço do litro da gasolina e do diesel automotivo (S10 e S500) vendido em refinarias foi reajustado pela Petrobras. A gasolina teve um aumento de 5%, enquanto o diesel sofreu reajuste de 3%. O diesel marítimo também sofreu com um aumento de 3,1%.

De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíves (Abicom), o percentual representará um aumento de R$ 0,0831 no litro da gasolina e de R$ 0,0489 no litro do diesel. Os novos preços passam a valer a partir de hoje, 30.

*OExtra.Net