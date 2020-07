Anúncio foi feito na coletiva de imprensa desta terça-feira, 14, pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen

publicado em 15/07/2020

O Poupatempo e o Detran.SP estão sob a secretaria de governo que fez um pedido de modernização e integração tecnológica que está sendo realizado pela Prodesp (Foto: A Cidade)

Governo de São Paulo anunciou em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 14, a reabertura do Detran.SP a partir da próxima semana.“Na semana que vem nos traremos os detalhes de como será o funcionamento do Detran.SP e Poupatempo”, disse a Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.Ainda em sua manifestação, a Secretária informou que está ocorrendo uma integração e modernização entre Poupatempo e Detran.SP, sendo realizada pela Prodesp, e que na próxima semana trará mais detalhes sobre a reabertura do órgão de trânsito nesse novo modelo integrado.“A gente está fazendo dois trabalhos importantes. O primeiro é uma integração entre os serviços do Poupatempo e o Dentran.SP que foi otimizada durante o período da pandemia exatamente pela necessidade dos serviços online”, acrescentou Patrícia Ellen.O segundo trabalho ao qual a secretária se refere é o sistema de drive thru adotado pelo Detran.SP durante a pandemia.“Com esse trabalho, hoje os serviços já estão funcionando no site e também no modelo drive thru. As duas coisas já estão funcionando e na semana que vem haverá a reabertura desse novo modelo integrado para facilitar ainda mais a vida do cidadão”, concluiu Patrícia Ellen.O Poupatempo e o Detran.SP estão sob a secretaria de governo que fez um pedido de modernização e integração tecnológica que está sendo realizado pela Prodesp.*Cidadão.Net