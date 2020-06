Os beneficiários do lote dois começam a receber neste sábado (27)

publicado em 26/06/2020

Da Redação



A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira (26) o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do lote 2. Neste grupo estão às pessoas que receberam a primeira parcela entre os dias 16 e 29 de maio.

Este calendário de pagamento, segue o mesmo do cronograma da 3ª parcela para o lote 1: de 27 de junho a 4 de julho. Os beneficiários recebem o crédito na poupança social digital. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários: neste sábado (27), por exemplo, recebem os nascidos em janeiro e fevereiro e assim por diante, até 4 de julho, quando recebem os nascidos em novembro e dezembro.

Saque em espécie

O valor creditado nas contas dos beneficiários da segunda parcela do lote 2, segue o calendário dos saques em espécie que começa no dia 18 de julho para os nascidos em janeiro e segue até o dia 19 de setembro para quem nasceu em dezembro.

Até o dia do saque em espécie, é possível realizar pagamentos, por meio da poupança social digital, fazer compras pelo cartão de débito virtual ou presencialmente através das maquininhas de cartão, entre outros métodos que os comerciantes estão aceitando. A operação é feita através do aplicativo Caixa Tem.

Cartão de débito virtual

Quem recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para fazer compras na internet e em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem a necessidade de sair de casa.

Para gerar o cartão, o beneficiário só precisa acessar o aplicativo e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, na tela inicial, e seguir o passo a passo. Depois disso, o aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário usar na internet.

Para usar o cartão, é preciso apenas informar os dados nos sites e aplicativos que aceitam operações no débito. Em cada transação, é gerado um código de segurança.

Compra com maquininhas de cartão

Quem recebe pela poupança digital também pode fazer compras por meio das maquininhas de cartão, em estabelecimentos físicos habilitados.

O processo funciona com a leitura de um QR Code, que é gerado pelas maquininhas das lojas. Esta funcionalidade só é possível em celulares com câmera, já que a leitura do código é feita através dela.