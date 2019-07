Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, recepcionou os representantes do Colégio

publicado em 18/07/2019

Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, recepcionou os representantes do Colégio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu doações do Colégio Adventista de Votuporanga, destinadas ao Cabide Solidário. A Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, recepcionou os representantes do Colégio, entre alunos do 8º ano, acompanhados da Professora Vanessa e da Diretora Zila, no último mês.Ação altruísta se deu através de um projeto interno do Colégio, que arrecadou 18 kits com roupas e 2 kits com sapatos e concedeu para o Cabide Solidário. Agora, o material está disponível para doação.Cabide SolidárioImplantado no Município em 2017, pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, o projeto “Cabide Solidário” disponibiliza uma grande variedade de peças de vestuário, cama, mesa, banho e calçados para doação, tendo em vista o atendimento das necessidades da população menos favorecida.A arrecadação é feita pelo Fundo Social de Solidariedade junto a voluntários, empresas, grupos de alunos de instituições escolares da cidade e campanhas específicas.Os interessados em receber as peças devem se dirigir ao local que o Cabide Solidário está instalado, anexo a Secretaria de Direitos Humanos, na Rua Pará, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.Para efetuar o cadastro é necessário apresentar documento com foto. São autorizadas até oito peças por mês, por pessoa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.