Uma das postagens, inclusive, confunde os consumidores, indicando que o preço do produto não poderia ultrapassar R$ 65 e orientando as pessoas a registrarem reclamação no órgão em casos de cobrança acima desse preço. Contudo, a diretora do Procon, Andréa Isabel da Silva Thomé, esclarece que “a postagem não passa de uma fakenews (notícia falsa) compartilhada por outros usuários das redes sem checagem necessária”.

Ainda de acordo com a diretora do Procon, não há tabelamento de preço em vigor para o produto. “No entanto, o Procon acompanha de perto a situação dos preços cobrados pelo diesel e gás de cozinha, para apurar possíveis aumentos injustificados que se enquadrariam como prática abusiva”, disse Andrea.

Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o Procon, pelo número 3422-8930, ou procurar a unidade pessoalmente que fica na Rua São Paulo, 3741.