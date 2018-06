Para homenagear o falecido, o nigeriano dispensou o tradicional caixão e sepultou o corpo em uma BMW

publicado em 12/06/2018

BMW é usada como caixão para enterrar nigeriano (Foto: Reprodução/Facebook)





Fonte: Extra



Um homem abastado e identificado apenas como Azubuike ousou no enterro do pai, no vilarejo de Mbosi (Nigéria). Para homenagear o falecido, o nigeriano dispensou o tradicional caixão e sepultou o corpo em uma BMW.Fotos do enterro viralizaram no Facebook. De acordo com o site "Naija", Azubuike comprou o carro 0km só para enterrar o corpo do pai.O sepultamento, acrescentou o site, causou revolta entre moradores da empobrecida localidade. Muitos consideraram o enterro luxuoso um insulto e disseram que Azubuike poderia ter usado o dinheiro gasto com o carro em uma causa mais nobre para a comunidade."Isso é pura idiotice e é um abuso das nossas bênçãos de riqueza", escreveu Dominic Nwachukwu na Facebook.Outros resolveram fazer piada, como este internauta na rede social:"Esperam que tenho enterrado o carro com o motor ligado. O falecido merece ar condicionado."