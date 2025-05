Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 26/05/2025

Claudemiro Marques da Silva, 64 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (24), Claudemiro Marques da Silva, aos 64 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda. Claudemiro residia na região central de Valentim Gentil. deixa a esposa Cleusa Aparecida da Silva, os filhos Arisla Marques da Silva, Liliuan Carla da Silva Munhoz e Sandra Marques, além de demais amigos e familiares.