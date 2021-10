O votuporanguense Fabiano Miotto, de 46 anos, foi vítima de um acidente em 7 de outubro e estava no Hospital de Base, em Rio Preto

publicado em 30/10/2021

O professor votuporanguense Fabiano Miotto, de 46 anos, faleceu depois de 22 dias hospitalizado, após um grave acidente (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO professor votuporanguense Fabiano Miotto, de 46 anos, vítima de acidente no início do mês, faleceu no início da manhã deste sábado (30), após 22 dias hospitalizado no Hospital de Base, em Rio Preto.O acidente aconteceu em 7 de outubro, na avenida Fortunato Targino Granja, região Sul de Votuporanga. De acordo com o apurado pelo A Cidade, o professor seguia pela avenida, com sua Honda/Biz, quando um carro atravessou o sinal de "pare" e o atingiu.Com a colisão ele sofreu um traumatismo craniano, foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga e posteriormente transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.O professor Fabiano, trabalhava na sede do Tiro de Guerra de Votuporanga, deixa dois filhos pequenos, Fabiano Augusto e Miguel Munhóz Miotto da Costa, a noiva Bia Evangelista, além dos demais familiares e um vasto círculo de amigos.