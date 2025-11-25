Rogério Fernandes conversou com a reportagem do A Cidade

publicado em 29/11/2025

Jogo-treino do CAV contra o Cavinho em Álvares Florence (Foto: Isis Madi/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO gerente de futebol do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Fernandes, conversou com a reportagem do jornal A Cidade sobre a tabela do CAV no Campeonato Paulista da Série A2. As datas e adversários foram divulgados na tarde de anteontem pela Federação Paulista de Futebol, organizadora do torneio.A Pantera estreará no dia 10 de janeiro, um sábado, às 18h, contra o Água Santa, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Segundo Rogerinho, a Série A2 é considerada um campeonato de nível elevado, mas a Alvinegra vem realizando sua preparação para chegar competitiva à disputa.Ao comentar sobre o primeiro confronto, o gerente afirmou que a estreia ocorrerá diante de um adversário de grande exigência técnica. Ele lembrou que o Água Santa esteve recentemente na primeira divisão do futebol paulista e possui investimento financeiro significativo, o que, segundo ele, aumenta o grau de dificuldade do duelo de abertura. “Então temos que treinar bastante e fazer com que os jogadores entendam o sistema de jogo do Paulo para colhermos bons resultados”, declarou. O CAV manda seus jogos sempre às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h.As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase – que rebaixa as duas piores equipes –, classificando as 8 melhores que serão divididas em dois grupos onde se enfrentarão em turno e returno. As duas mais bem posicionadas de cada chave disputam a semifinal que valerá, além de vaga na decisão, o acesso à elite estadual de 2027. Nestas fases, em caso de empate no placar agregado, valerá a melhor campanha.No quadrangular, os grupos serão compostos por 1º, 3º, 6º e 8º colocados da primeira fase em uma chave; e 2º, 4º, 5º e 7º em outra. Os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados na semifinal, tendo as equipes de melhores campanhas na somatória das fases a vantagem do empate no placar agregado e de decidir em casa.Nesta semana, todos os treinos do CAV ocorreram na cidade de Álvares Florence. Amanhã a equipe folga. Na próxima semana os trabalhos serão no campo da Unifev.