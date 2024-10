Confira a lista dos nomes que estarão nas urnas eletrônicas e que concorrerão às cadeiras da Câmara Municipal

publicado em 05/10/2024

Votuporanga tem quase 200 candidatos a vereador (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo, 6 de outubro, é dia de escolher os representantes da população no Poder Legislativo Municipal. Em Votuporanga, quase 200 candidatos disputam as 15 cadeiras na Câmara.O grupo com o maior número de candidatos é o do atual prefeito Jorge Seba, que lançou 103 candidaturas. Logo na sequência vem a coligação de Dr. Hery, com 47 pessoas disputando uma vaga na Câmara, seguido pela aliança de Bruno Arena, com 15, e Dalbert Mega, com 15 candidatos.O União Brasil, partido comandado na cidade pela família Beleza, também terá chapa para vereador. A legenda declarou independência no pleito deste ano.Todos os 15 vereadores de Votuporanga tentam a reeleição: Daniel David (MDB), Professor Djalma (PP), Missionária Edinalva (PSD), Emerson Pereira (PSD), Jezebel Silva (PP), Jura (PSB), Chandelly Protetor (Republicanos), Meidão (PSD), Nilton Santiago (MDB), Osmair Ferrari (PL), Cabo Renato Abdala (PRD), Serginho da Farmácia (PP), Sueli Friósi (PP), Thiago Gualberto (PSD) e Valdecir Lio (MDB).O vereador é um representante eleito pela população para atuar no âmbito municipal, dentro da Câmara Municipal, que é o órgão legislativo da cidade. A função principal de um vereador é legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo local, que é o prefeito e sua equipe.O vereador tem o papel de propor, discutir e aprovar leis que atendam às necessidades do município, sempre respeitando as esferas estadual e federal.Essas leis abrangem temas como o uso do solo, transporte público, saneamento básico, saúde, educação, entre outros aspectos que afetam diretamente a vida dos cidadãos.Uma função fundamental do vereador é a fiscalização das ações do prefeito e da administração municipal. Ele deve acompanhar a aplicação do orçamento, o uso de recursos públicos e verificar se os serviços estão sendo executados conforme o previsto.Os vereadores podem requerer documentos, realizar comissões de inquérito e denunciar irregularidades.O vereador também deve ser a ponte entre a população e o governo municipal. Ele recebe as demandas dos cidadãos e busca soluções, seja por meio de projetos de lei, indicações ao prefeito ou solicitando melhorias em serviços públicos. Ele pode fazer reivindicações sobre questões como melhoria de estradas, iluminação, segurança e outros problemas que afetam os moradores.Em resumo, o vereador é um agente político local, que, além de criar leis, exerce um papel de controle e fiscalização, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população no município.Professor Abilinho (PV) 43.333Alanna Liv (PV) 43.222André Okamoto (PT) 13.333Thiago Saran (PT) 13.456Fabiana do Jhoninha (PT) 13.777Dete do Tik Tok (PT) 13.555Giuliano Storto (PV) 43.000Guilherme Gasgues (PT) 13.123Isaura D'Antonio (PT) 13.652Cidinha Isiara (PT) 13.013Osvaldo Assis (PT) 13.728Pedro Inácio (PT) 13.321Thiago Rogeri (PT) 13.131Professora Vânia Mara (PT) 13.444Zenilson Costa (PT) 13.222Ana Paula Habimorad 25.789Professora Cleide Garcia 25.123Eliene da Lotérica 25.255Tati Zambone 25.444Glendha 25.666Anisinho 25.225Pastor Doriedesun 25.777Léo da Financeira 25.555Advogado dr. Lucas 25.137Rafael Schumaher 25.111Poró 25.333Cabo Renato Abdala 25.000Bianchini Investigador 25.007Geromello 25.025Professor Ivan 25.321Valter Mariano 70.777Gui Abreu 70.070Marcinho Pedalada 70.240Dr. Gianeze 70.888Zinho Tatoo 70.999Pastor Edy 70.444Pedro Beneduzzi 70.000Junior Câmara 70.007Glesley Machado 70.321Fabiano Perá 70.111Manoel Bernardes 70.333Sandra Valeria 70.222Fabi Bronze 70.192Ariadyne 70.700Bruna Esteves 70.123Maria Iaiá 70.555Alcimeries 27.666Luciano Moraes 27.027Fernando Morais 27.777Alessandro Café 27.888Mirão Fernandes 27.700Marcos Garçom 27.999Sargento Garcia 27.190Vanderlei Tid 27.444Fabinho Neguinho 27.333Wanderson Bombeiro 27.000Pregadora Vitoria Souza 27.222Elisete Manzano 27.555Maria José 27.500Daniela Teixeira 27.123Douglas Segurança 27.273Xandy Pagodeiro 27.111Aramis 33.123Odair 33.666Robson Moto Taxi 33.321Gustavo Martin 33.456Arlei Usina 33.222Felipe Derossi 33.000Leandro Monteiro 33.888Pedrão dos Santos 33.777Leandro Goiaba 33.444Claudinei Rodrigues 33.555Michele Freitas 33.033Bianca Conceição 33.001Elaine Alves 33.003Fernanda Valeriano 33.333Soninha 33.999Missionária Edinalva 55.777Emerson Pereira 55.111Engenheiro Glauber Lima 55.555João Vitor Ferrarez 55.015Ju Balbi 55.333Kélvilin 55.135Dr. Leandro 55.232Ligie da Água 55.222Lucas Moreti 55.000Luci Assistente Social 55.633Meidão 55.123Silvão Carvalho 55.690Thiago Gualberto 55.007Dourado Barbeiro 55.888Vilmar da Farmácia 55.610Curti 55.190Osmair Ferrari 22.650Sargento Marcos Moreno 22.123Ortiz 22.000Nayara Canato 22.322Maraisa Rodrigues 22.122Fernandinho 22.800Caio Freitas 22.021Jane Oliveira 22.777Márcia Leão 22.223Jalinho 22.333Fernando Guerche 22.500Dr. Rafael Tiago 22.762BJ 22.017Débora Câmara Romani 22.022Thadeu Cunha 22.100Mequi 22.222Álvaro Negrini 20.100Aline Braga 20.200Leila da Vacina 20.777Carlos Silvério 20.222Natielle Gama 20.111Leo Sousa 20.300Arapinha 20.220Reganin 20.999Irmão Dejair PIB Votu 20.135Walter Ocamoto da Soberana 20.333Rui do Laboratório 20.225Chrytian Saraiva 20.123Paula do Postinho 20.888Juliana Dias 20.700Daniel David 15.333Nilton Santiago 15.000Valdecir Lio 15.300Gaspar 15.500Marcelo Coienca 15.200Dr. Arthur 15.501Professor Murilo 15.078Pernambuco da Padaria 15.013Olavo Caminhão das Patinhas 15.678Luciano Cruz 15.444Ieda 15.777Beatriz Cavalari 15.555Mara Protetora 15.123Jecione 15.567Ludmila Silva 15.151Lucas Almeida 15.505Serginho da Farmácia 11.555Professor Djalma 11.456Jezebel 11.123Rudydany 11.999Marcão Braz 11.000Colorido 11.111Sueli Friósi 11.300Ademir Periquito da Frulev 11.500Ulisses Votuporanguense 11.022Ademir Mix Potato 11.333Rafael Cunha 11.777Aline Procópio 11.222Cássia Hernandes 11.225Vitor Pinati 11.444Daya 11.234Claudia Helena 11.101Cleitinho de Simonsen 40.600Tom Shake 40.111Léo Laurindo 40.123Jura 40.000Diaz 40.456Wellington Soares 40.789Rosângela Gari 40.100Fathi 40.777Lena Moreira 40.333Marcia Passos 40.222Bento Piscineiro 40.321Kelsen Ângelo 10.001Chandelly Protetor 10.000Ivone Contábil Ascon 10.100Clebão 10.444Ricardo Bozo 10.010André da Farmácia 10.111Josi do Country 10.500Carlim Despachante 10.123Souza da Ambulância 10.222Rose do Povo 10.017Katiane Lima 10.117Sette 10.777Dany Bronze 10.555Mauro Coberturas 10.110Clementino 10.025Diaconisa Marci 44.000Nazaré Mulher do Maranhão 44.111Maria Elena 44.666Raquel Miguel 44.222Vivian Nakabashi 44.011Adriano Seu Bigode 44.321Carlinhos Prettu 44.159Cloves da Mancha 44.221Everson França 44.555Jair Chocolate 44.444Donizete Da Cohab 44.123Tatão 44.024Dj Lukinha 44.044O Wartão 44.567Rogério Rato 44.777