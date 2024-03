A Votuporanguense jogou bem e venceu o Bandeirante na noite deste sábado (2) em Birigui

publicado em 02/03/2024

Kayky e Wendel Júnior fizeram os gols da vitória (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brBandeirante e Votuporanguense jogaram na noite deste sábado (2) pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, com a presença de 2.430 torcedores. A Pantera jogou bem, Wendel Júnior e Kayky marcaram e a Alvinegra venceu por 2 a 0.O primeiro lance de perigo foi do CAV. Aos 14 minutos, Kayky foi cruzar da esquerda, mas a bola foi direto para o gol e Douglas espalmou. Aos 16, mais um lance dos visitantes. Quase do meio-campo, Felipe levantou da esquerda para Wendel Júnior, livre na área, porém ele cabeceou fraco e o goleiro do Bandeirante defendeu fácil.A Pantera abriu o placar aos 31 minutos. Da esquerda, Frank lançou bonito para Barcos, que dominou, e chutou lascado, cruzado, no entanto Wendel Júnior aproveitou e só tocou para o gol livre: 1 a 0. Aos 44, Barcos arriscou de longe e quase surpreende Douglas, que defendeu em dois tempos. O BEC quase empata aos 45, depois de cruzamento da direita. O goleiro João Paulo saiu mal, tocou com a mão direita na bola, que foi ajeitada para Paulo Matheus chutar por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o CAV.Já na segunda etapa, a Alvinegra levou perigo logo aos dois minutos. Pimenta, que entrou depois do intervalo, carregou pelo meio e arriscou de longe, de canhota, a bola desviou na zaga e quase entra no canto esquerdo de Douglas. Aos cinco minutos saiu o segundo gol do time de Votuporanga. Em contra-ataque rápido, Adriano Luiz, outro que entrou após o intervalo, arrancou e tocou para Kayky, livre, que avançou e chutou, na saída do goleiro do BEC, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu defender: 2 a 0.Aos 16 quase mais um da Pantera. Wendel Júnior recebeu na área, pelo meio, ajeitou para a canhota, chutou e a bola passou muito perto da trave direita de Douglas. Aos 17, Natan recebeu na área, pela direita, bateu cruzado, e João Paulo encaixou. Aos 21, Paulo Matheus cobrou falta perigosa, e João Paulo espalmou para escanteio. Aos 23, Barcos cobrou escanteio da direita, Édson chutou de direita e a bola bateu na rede pelo lado de fora.Aos 41, Isaac perdeu grande chance cara a cara com o goleiro Douglas. O atacante do CAV recebeu e chutou na saída do arqueiro, que defendeu. Já nos acréscimos, após confusão, Pimenta (CAV), Gabriel Tota (BEC) e o técnico Rogério Corrêa (CAV) foram expulsos, além de um integrante da comissão técnica do Leão. O confronto terminou em 2 a 0 para a Alvinegra.Com o resultado, o CAV sobe duas posições, ocupa a terceira colocação, com 22 pontos, e está praticamente classificado. A Pantera só volta a jogar no sábado (9), na Arena Plínio Marin, às 18h, contra o Catanduva.