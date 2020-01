Misael é a nova contratação da Votuporanguense para o Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 16/01/2020

Misael, atacante do CAV (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta quinta-feira (16), o Clube Atlético Votuporanguense anunciou mais uma contratação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2020. Trata-se do atacante Misael, de 32 anos, que foi campeão do Copa do Brasil de 2011 atuando pelo Vasco da Gama.O atleta, que estava no XV de Piracicaba, também foi campeão maranhense pelo Moto Club, em 2006 e 2008, e campeão cearense vestindo a camisa do Ceará, em 2012.O jogador, que nasceu em São Luís-MA, já defendeu o Sampaio Correia-MA, Manaus, Joinville, Ferroviária, Brasil de Pelotas-RS, Bahia, Red Bull Brasil, Sport, Atlético Sorocaba, Luverdense, Ituano, Paysandu e Santa Cruz.