A tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 foi divulgada na tarde desta terça-feira (3) pela Federação Paulista

publicado em 03/12/2019

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela (Rafael Bento/CAV)

A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta terça-feira (3) a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, e o Clube Atlético Votuporanguense estreia no dia 3 de janeiro (sexta-feira), às 13h, contra o Tanabi, no estádio Prefeito Alberto Victolo, casa do adversário.O segundo jogo da Alvinegra será no dia 6 (segunda-feira), às 15h15, contra o Fortaleza, e o terceiro confronto, dia 9 (quinta-feira), às 13h, contra o Grêmio Esportivo Brasil. Todos os jogos da Alvinegra na primeira fase serão no estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.A principal competição de base do país, mais conhecida como Copinha, começa em 2 de janeiro e será disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. A final do campeonato é em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no Pacaembu.A primeira partida da competição será entre União Mogi e Juventus-SP, em 2 de janeiro, às 14h45, em Mogi das Cruzes. O São Paulo, atual campeão da Copinha, estreia no dia 4, contra o Operário, às 16h, em São Bernardo do Campo.