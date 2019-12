A competição reuniu cerca de 180 nadadores no Complexo Aquático da Arena da Fonte neste sábado (30).

publicado em 03/12/2019

Centro de Formação participou do Campeonato Paulista de Paranatação (Centro de Formação)

Quatro atletas representaram muito bem o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga no Campeonato Paulista de Paranatação e conquistaram medalhas para a equipe votuporanguense. A competição reuniu cerca de 180 nadadores no Complexo Aquático da Arena da Fonte neste sábado (30).O nadador Maurício Padilha ficou em terceiro lugar nos 50m nado livre, em segundo nos 100m livre e em quarto nos 100m costas. Erik de Souza Bailon de Oliveira levou três outros: 100m livre, 100m costas e 200m medley, além de ficar em terceiro no 50m livre.Já Keven Eduardo Simões Milani de Paula foi campeão nos 400m livre e ficou em segundo nos 100m e nos 50m livre. Gabriel da Silva Bueno levou a terceira colocação nos 100m livre. Quem acompanhou os nadadores em Araraquara foi o técnico Fernando Guimarães.Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, destacou que a equipe de Votuporanga teve uma participação bastante positiva no Paulista Paralímpico. “Isso novamente mostra o excelente trabalho que é desenvolvido no Centro de Formação”, apontou.Xaninho ressaltou ainda que o ano tem sido bastante positivo e que as projeções para 2020 são as melhores possíveis. “Vamos seguir trabalhando forte para continuarmos melhorando”, falou.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.