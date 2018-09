Os nadadores do Centro de Formação participarão de duas importantes competições

publicado em 21/09/2018

Os nadadores do Centro de Formação participarão de duas importantes competições (Foto: Centro de Formação)

Os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga seguem treinando forte para as competições da temporada. Nos próximos 30 dias os atletas participam de dois importantes campeonatos e novamente têm ótimas expectativas em relação a medalhas.

No próximo dia 29 (sábado), a equipe votuporanguense estará no Festival de Natação, em Catanduva. O Centro de Formação será representado por 45 aletas que estão em fase aperfeiçoamento.

Já no dia 20 de outubro os nadadores participarão de mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, que ocorrerá em Votuporanga. O evento é promovido pela 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, as expectativas para estas duas competições são as melhores possíveis por dois motivos: os resultados obtidos no ano e o constante e forte treinamento que os atletas participam diariamente.

Xaninho aproveitou para agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.