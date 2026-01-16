A Associação das Indústrias da Região de Votuporanga (AIRVO) realizou, na noite do dia 12 de janeiro, a solenidade de posse de sua nova diretoria
Luiz Antonio Paladini Junior assumiu a presidência do SINDIMOB, enquanto Silvano Oliveira tomou posse como presidente da AIRVO, durante sessão solene realizada no último dia 12, que reuniu autoridades, lideranças do setor e convidados.(Foto: A Cidade)
A Associação das Indústrias da Região de Votuporanga (AIRVO) realizou, na noite do dia 12 de janeiro, a solenidade de posse de sua nova diretoria, em um evento marcado por prestígio institucional e ampla participação de autoridades, lideranças empresariais e representantes de entidades regionais. A cerimônia também contemplou a posse da diretoria do SINDIMOB – Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga.
Um marco histórico foi registrado durante a solenidade. Pela primeira vez desde 1989, as entidades passam a contar com dois presidentes distintos. Silvano de Oliveira, da Carmona Implementos Rodoviários, assume a presidência da AIRVO, enquanto Luiz Antonio Paladini Junior, conhecido como Júnior, da Móveis Luapa, permanece à frente do SINDIMOB. Até então, um único presidente acumulava as duas funções.
A solenidade teve início com a composição da mesa de honra, formada pelo deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, o prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, a vereadora Débora Romani, representando a Câmara Municipal, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Nelson Chino Bolotário, além dos presidentes das entidades e da presidente da ACV, Natália de Haro.
Também registraram presença representantes de importantes instituições, como SENAI, IBAMA, VOTUPREV, Reitoria da UNIFEV, SEBRAE, SEST e SENAT, reforçando a relevância do setor industrial para o desenvolvimento econômico regional.
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, autoridades fizeram uso da palavra e destacaram o papel histórico da AIRVO, fundada em 1977, no fortalecimento do associativismo industrial, e do SINDIMOB, criado em 1989, na defesa dos interesses do setor moveleiro, especialmente nas negociações coletivas e na oferta de assessoria aos associados.
O momento solene da posse foi conduzido por Ricardo Vidigal da Costa, que empossou Luiz Antonio Paladini Junior como presidente do SINDMOB. Na sequência, Sérgio Luiz Braga, oficializou a posse de Silvano Carmona como novo presidente da AIRVO
Em seus pronunciamentos, os presidentes ressaltaram o compromisso com o fortalecimento das indústrias locais, a união do setor produtivo e a busca por novas oportunidades de crescimento, inovação e geração de empregos para Votuporanga e região.
Ao final, a diretoria agradeceu a presença de todos e declarou oficialmente encerrada a cerimônia, convidando os participantes para um coquetel de confraternização, realizado na área de lazer da entidade.
Legenda foto:
Luiz Antonio Paladini Junior assumiu a presidência do SINDIMOB, enquanto Silvano Oliveira tomou posse como presidente da AIRVO, durante sessão solene realizada no último dia 12, que reuniu autoridades, lideranças do setor e convidados.