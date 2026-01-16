A Associação das Indústrias da Região de Votuporanga (AIRVO) realizou, na noite do dia 12 de janeiro, a solenidade de posse de sua nova diretoria

publicado em 17/01/2026

Luiz Antonio Paladini Junior assumiu a presidência do SINDIMOB, enquanto Silvano Oliveira tomou posse como presidente da AIRVO, durante sessão solene realizada no último dia 12, que reuniu autoridades, lideranças do setor e convidados.(Foto: A Cidade)

A Associação das Indústrias da Região de Votuporanga (AIRVO) realizou, na noite do dia 12 de janeiro, a solenidade de posse de sua nova diretoria, em um evento marcado por prestígio institucional e ampla participação de autoridades, lideranças empresariais e representantes de entidades regionais. A cerimônia também contemplou a posse da diretoria do SINDIMOB – Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga.Um marco histórico foi registrado durante a solenidade. Pela primeira vez desde 1989, as entidades passam a contar com dois presidentes distintos. Silvano de Oliveira, da Carmona Implementos Rodoviários, assume a presidência da AIRVO, enquanto Luiz Antonio Paladini Junior, conhecido como Júnior, da Móveis Luapa, permanece à frente do SINDIMOB. Até então, um único presidente acumulava as duas funções.A solenidade teve início com a composição da mesa de honra, formada pelo deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, o prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, a vereadora Débora Romani, representando a Câmara Municipal, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Nelson Chino Bolotário, além dos presidentes das entidades e da presidente da ACV, Natália de Haro.Também registraram presença representantes de importantes instituições, como SENAI, IBAMA, VOTUPREV, Reitoria da UNIFEV, SEBRAE, SEST e SENAT, reforçando a relevância do setor industrial para o desenvolvimento econômico regional.Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, autoridades fizeram uso da palavra e destacaram o papel histórico da AIRVO, fundada em 1977, no fortalecimento do associativismo industrial, e do SINDIMOB, criado em 1989, na defesa dos interesses do setor moveleiro, especialmente nas negociações coletivas e na oferta de assessoria aos associados.O momento solene da posse foi conduzido por Ricardo Vidigal da Costa, que empossou Luiz Antonio Paladini Junior como presidente do SINDMOB. Na sequência, Sérgio Luiz Braga, oficializou a posse de Silvano Carmona como novo presidente da AIRVOEm seus pronunciamentos, os presidentes ressaltaram o compromisso com o fortalecimento das indústrias locais, a união do setor produtivo e a busca por novas oportunidades de crescimento, inovação e geração de empregos para Votuporanga e região.Ao final, a diretoria agradeceu a presença de todos e declarou oficialmente encerrada a cerimônia, convidando os participantes para um coquetel de confraternização, realizado na área de lazer da entidade.Legenda foto:Luiz Antonio Paladini Junior assumiu a presidência do SINDIMOB, enquanto Silvano Oliveira tomou posse como presidente da AIRVO, durante sessão solene realizada no último dia 12, que reuniu autoridades, lideranças do setor e convidados.