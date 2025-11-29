O evento, gratuito, ocorreu a sede do Sindicato Rural e marcou mais uma iniciativa para fortalecer a agricultura familiar do município

publicado em 29/11/2025

III Encontro Regional do Sebrae-SP e Sindicato Rural de Votuporanga capacita agricultores

O III Encontro Regional de Produtores Rurais, realizado pelo Sebrae-SP e pelo Sindicato Rural de Votuporanga na última terça-feira (25), reuniu dezenas de agricultores, especialistas e representantes do setor público para discutir desafios e oportunidades do abastecimento alimentar na região. O evento, gratuito, ocorreu a sede do Sindicato Rural e marcou mais uma iniciativa para fortalecer a agricultura familiar no Noroeste Paulista.A programação foi dividida em dois eixos centrais. O primeiro tratou do financiamento, da produção e da comercialização de alimentos, conduzido por Adauto Roberto de Barros, da Ceagesp de São José do Rio Preto. Ele apresentou tendências de mercado, gargalos logísticos e alternativas para ampliar a competitividade dos produtores locais.O segundo painel abordou políticas públicas voltadas à agricultura familiar, com Vinicius de Monaco, profissional com mais de quatro décadas de atuação no setor. A discussão concentrou-se na ampliação do acesso de pequenos produtores a mercados institucionais, como PAA e PNAE, e à consolidação de estratégias para inserção em redes privadas de comercialização.Durante a abertura, o gerente regional do Sebrae-SP, Jorge Zanetti, destacou a relevância do tema para o desenvolvimento do território. “A agricultura familiar é responsável por 77% da produção brasileira. É quem abastece, quem coloca comida na nossa mesa. No Noroeste paulista, cerca de 52% dos CNPJs ativos são do agro. Trabalhar com essa cadeia é fundamental; precisamos cada vez mais promover espaços como este”, afirmou.O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, reforçou a contribuição do setor para a economia nacional. “Quem nos dá a energia do trabalho, o alimento da vida, é a agricultura familiar. O país só avança por causa de vocês produtores. O agro sustenta a nossa balança comercial e alimenta grande parte do mundo”, disse.Para o presidente do Sindicato Rural, Pedro Stefanelli, ações como o encontro são essenciais para dar suporte ao produtor. “Se não fosse o produtor rural, não poderíamos existir. Ele está presente desde o café da manhã até o jantar. Este evento existe para esclarecer e facilitar a vida de quem trabalha diariamente na base da nossa alimentação”, afirmou.O encontro contou com apoio de instituições públicas e privadas, incluindo Faesp/Senar-SP, ALI Rural, Prefeitura de Votuporanga, CATI, Secretaria de Agricultura do Estado, Ceagesp, Conab e IFMA, além do patrocínio da Bruky Energy Brazil e da Jima Sistemas para Irrigação.Ao final da programação, os participantes foram recebidos com um delicioso jantar de confraternização, gentilmente oferecido pelo Sindicato Rural de Votuporanga, encerrando com chave de ouro o III Encontro Regional de Produtores Rurais.O evento marcou um momento significativo, reunindo agricultores, lideranças do setor e representantes de diversas instituições para discutir os rumos do abastecimento alimentar em nossa região.