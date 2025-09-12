Carros como Landau, Aero Willys, Oldsmobile, limusine, fuscas e muitos outros serão expostos no Parque da Cultura

publicado em 13/09/2025

Carros como Landau, Aero Willys, Oldsmobile, limusine, fuscas e muitos outros serão expostos no Parque da Cultura (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA 10ª edição do Encontro de Carros Antigos, promovido pelo Vintage Club em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, irá movimentar o Parque da Cultura neste final de semana. Aé a rádio oficial do evento, que promete encantar apaixonados por automobilismo, colecionadores e toda a população.A iniciativa contará com a exposição de mais de 200 veículos antigos, que são verdadeiras relíquias sobre rodas. Dentre os destaques estão, por exemplo, uma limusine conversível, uma jardineira, Ford/Landau, Aero Willys, Oldsmobile 1962, caminhões e caminhonetes raras, além dos tradicionais fuscas, opalas e muitos outros.“A partir das 15h já estará tudo organizado para as pessoas visitarem e ás 18h nós teremos a abertura oficial com a Banda Zequinha de Abreu. Será um momento agradável para toda a família e em especial para os apaixonados pelo automobilismo de Votuporanga e toda a região”, disse Douglas Lisboa, um dos organizadores do encontro.Além das preciosidades que estacionam no Parque da Cultura o 10º Encontro de Carros Antigos contará com uma programação cultural com música ao vivo cheia de energia e nostalgia. Hoje, a programação musical tem início às 18h com a tradicional Banda Zequinha de Abreu. Já às 21h, o grande destaque fica por conta da apresentação da Queen Tribute Brasil, que encerra a noite em grande estilo.Amanhã, as atrações começam às 10h com o show da banda Old Chevy e seguem até às 17h, quando Laura Moon e os Lunáticos sobem ao palco para fechar o evento com muita energia.Durante os dois dias, o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" também estará aberto ao público das 15h às 20h, com visitação à Biblioteca Municipal "Castro Alves" e ao Museu "Edward Coruripe Costa". O piso térreo receberá a Feira do Artesanato, que se estenderá até 21h. No Parque da Cultura, o público poderá aproveitar a gastronomia variada nos food trucks.O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Vintage Clube Votuporanga."O Encontro de Carros Antigos já se tornou uma tradição em nossa cidade e vai muito além da exposição de veículos. É um momento de integração cultural, de troca de experiências e de celebração da memória afetiva que esses automóveis carregam. Preparamos uma programação especial, com música, gastronomia e artesanato, para que toda a população possa participar e viver um fim de semana inesquecível no Parque da Cultura", disse a secretária de Cultura e Turismo Janaina Silva.O evento também será marcado pela solidariedade: o público poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis ou litros de leite que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade.