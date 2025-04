Além da visita técnica, os alunos da Faculdade Futura participaram também de palestra do “III Abril Life Blue”

publicado em 12/04/2025

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Como parte das ações realizadas no Mês Mundial de Conscientização do Autismo, acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni participaram de uma visita técnica ao Instituto da Vida, em São José do Rio Preto. A atividade teve como objetivo proporcionar uma vivência prática sobre os cuidados multidisciplinares no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com mais de 15 anos de experiência, o Instituto da Vida é referência regional em saúde mental e bem-estar, oferecendo psicoterapia de qualidade para crianças, adultos e idosos. A instituição também realiza avaliações neuropsicológicas e psicológicas completas, voltadas para diversas necessidades. Além disso, o Instituto disponibiliza atendimentos em fisioterapia, nutrição e psicopedagogia, promovendo um cuidado integral e personalizado aos pacientes.

Especializado no acompanhamento de crianças com TEA, o Instituto da Vida adota uma abordagem acolhedora e eficaz, contando com um número expressivo de atendimentos voltados especificamente para esse público, inclusive psicoterapia online.

De acordo com Joelma Caparroz, neuropsicóloga e diretora do Instituto da Vida, a missão da instituição é impactar positivamente na qualidade de vida da população da região Noroeste Paulista. “Buscamos impactar positivamente na qualidade de vida da população, garantindo atendimento especializado em análise do comportamento aplicada (ABA), neuropsicologia, psicopedagogia e fisioterapia. Temos um compromisso especial com o público autista, oferecendo acompanhamento estruturado para auxiliar no desenvolvimento e na inclusão dessas crianças. Além disso, inovamos ao proporcionar psicoterapia online acessível, facilitando o cuidado com a saúde mental para trabalhadores e suas famílias. Nosso propósito é ser referência em acolhimento e transformação, ajudando cada indivíduo a alcançar seu máximo potencial com ética, profissionalismo e compromisso com o bem-estar”, afirmou.

Durante a visita, os estudantes puderam conhecer de perto a Sala Multivida 6D, um dos grandes diferenciais oferecidos pelo Instituto da Vida. Desenvolvida pela Neurobrinq, a tecnologia IUP 6D proporciona experiências imersivas para crianças com TEA, criando cenários interativos que estimulam atenção, coordenação motora, cognição e socialização de forma lúdica e envolvente. “Nossa sala batizamos carinhosamente de Sala Multivida 6D. Nosso compromisso é unir ciência, inovação e acolhimento para oferecer o melhor suporte às crianças autistas e suas famílias, garantindo que cada uma delas tenha a oportunidade de evoluir em um ambiente seguro, estimulante e humanizado”, destaca Joelma.

Para o Gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade Futura, atividades como essa são oportunidades valiosas para a formação de seus alunos. O professor Tiago Moreno, enfatizou a importância do contato direto com metodologias práticas: “Ao conhecer de perto o funcionamento do instituto, os futuros pedagogos puderam compreender as estratégias de ensino utilizadas para atender às necessidades específicas dos alunos autistas, promovendo um olhar mais sensível e qualificado para a inclusão educacional. Uma das inovações que puderam ser exploradas durante a visita foi a Sala 6D, um ambiente imersivo que utiliza tecnologia sensorial para potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

A coordenadora do curso de Pedagogia da Futura, professora Elimeire Alves de Oliveira, também ressaltou o valor pedagógico da experiência: “A visita ao Instituto da Vida foi um momento de grande aprendizado, pois permitiu a observação e o contato com práticas inovadoras no atendimento a pessoas com TEA, que promovem o desenvolvimento sensorial, cognitivo e motor com o uso de tecnologias educacionais e metodologias inclusivas, preparando futuros pedagogos para criar ambientes escolares mais acessíveis e eficazes”.

A visita foi bem recebida pelos alunos. Manuela Rodrigues Alves, acadêmica do 7º período de Pedagogia, relatou que a experiência foi enriquecedora. “Tanto pra vida pessoal, como para a acadêmica, vivenciar estratégias para tornar mais eficiente o aprendizado de pessoas neurodivergentes é essencial e expande nossa visão como estudantes, nos incentivando a colocar isso em prática quando estivermos em atuação. No Instituto, podemos ver que materiais simples, do nosso cotidiano, como arroz, feijão e uma garrafa de plástico podem se tornar instrumentos musicais que desenvolvem diversas habilidades e competências. Isso é incrível”.

Sala 6D

A sala IUP 6D, desenvolvida pela Neurobrinq, é um ambiente interativo projetado para potencializar terapias destinadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Este espaço multidisciplinar integra diversos recursos tecnológicos que proporcionam estímulos sensoriais, cognitivos e motores de forma simultânea e personalizada.

Como funciona

•Ambiente interativo: a sala é equipada com dispositivos que reagem em tempo real às necessidades do terapeuta e do paciente, criando um espaço dinâmico que pode simular diferentes ambientes e situações.

•Recursos tecnológicos: inclui simuladores de vento e chuva, difusores de essências olfativas, colunas de bolhas iluminadas, piscina de bolinhas iluminadas, feixes de fibras ópticas terapêuticas e equipamentos para dispersão de bolhas de sabão. Esses elementos são controlados por um software inteligente que permite a programação e ativação dos estímulos conforme os objetivos terapêuticos.

•Integração multidisciplinar: profissionais de diversas áreas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos, podem utilizar a sala para promover o desenvolvimento sensorial, cognitivo e motor dos pacientes.

•Personalização e monitoramento: o sistema permite ajustar a intensidade e o tipo de estímulo oferecido durante as sessões, possibilitando um acompanhamento preciso e adaptado às necessidades individuais de cada criança.

Ao transformar um espaço terapêutico convencional em um ambiente altamente interativo e responsivo, a sala IUP 6D torna as sessões mais atrativas e eficazes, contribuindo significativamente para o progresso no tratamento de crianças com TEA.

III Abril Life Blue

Além da visita técnica ao Instituto da Vida, os alunos participaram também da palestra “Autismo e o mundo moderno: tecnologia, educação e qualidade de vida”, ministrada pelo professor Tiago Moreno no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. A atividade integrou a programação do “III Abril Life Blue”, evento voltado à conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).