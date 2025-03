Em coletiva de imprensa realizada ontem no gabinete do prefeito, Seba, vereadores e secretários anunciaram o mutirão

publicado em 01/03/2025

Em coletiva de imprensa realizada ontem no gabinete do prefeito, Seba, vereadores e secretários anunciaram o mutirão (Foto: A Cidade)

Da redaçãoCom mais de 190 pessoas internadas em razão da Dengue, a Prefeitura de Votuporanga anunciou ontem a realização de mais uma edição do mutirão de limpeza “Votu Mais Limpa”, que irá percorrer todos os bairros da cidade recolhendo todo o tipo de lixo que possa acumular água parada. A ação será desencadeada em uma parceria entre as secretarias de Saúde e Serviços Urbanos, Saev Ambiental e a Câmara Municipal.O Legislativo está envolvido, pois foram os vereadores que, por meio de indicações, solicitaram a realização da ação como reforço no combate à Dengue. Os trabalhos começam a partir do próximo dia 18 e o cronograma com os bairros, datas e horários do mutirão serão anunciados em breve.“Quero agradecer a parceria e a indicação da Câmara Municipal que, sempre atenta, nos apontou essa necessidade e acolhemos a ideia para fazer esse mutirão de limpeza por toda a cidade. Peço à população que colabore com a ação e coloque o lixo para fora para que possamos recolher”, disse o prefeito Jorge Seba.A iniciativa é desencadeada em mais um momento crítico da Dengue em Votuporanga. De acordo com a secretária da saúde, Ivonete Felix, além da grande quantidade de casos já registrados e de uma morte confirmada e outra suspeita, o número de pessoas com sintomas graves da doença está crescendo rapidamente e prova disso é que hoje há mais de 190 pacientes internados por conta do vírus.“Estamos tendo cada dia mais pessoas com casos mais graves da doença, por isso é importante que cada um faça a sua parte nessa luta contra a Dengue”, completou.No ano passado, o “Votu Mais Limpa” recolheu e tirou de circulação mais de 400 toneladas de lixo dos quatro cantos do município. A iniciativa, porém, não recolhe galhos e restos de poda, tampouco entulhos e materiais de construção.