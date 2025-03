Emerson Pereira pediu o reforço do policiamento contra baderna generalizada na Praça 31 de Março, no bairro da Estação

publicado em 07/03/2025

Da redaçãoO vereador Emerson Pereira (PSD) levou para a tribuna da Câmara Municipal a preocupação de famílias da zona Sul de Votuporanga com a Praça 31 de Março, localizada no bairro Estação. Segundo o edil, o local virou ponto de baderna aos finais de semana, o que tem gerado inúmeras reclamações.Na Câmara, Emerson Pereira afirmou que foi procurado pelas famílias que relataram que o local tem sido palco de uso de drogas, manobras perigosas com motocicletas e até atos sexuais a céu aberto. Para solucionar a questão, o parlamentar solicitou que a Polícia Militar intensifique o policiamento na área, garantindo maior segurança aos moradores.“A população está reclamando diariamente do grande ‘bololô’ que se faz na Praça 31 de Março, principalmente aos finais de semana, onde ocorre a céu aberto vários atos ilícitos como drogas, motos empinando até mesmo atos sexuais. Estamos solicitando para que o policiamento do nosso município possa estar mobilizando unidades para o local para levar uma maior segurança a todos os moradores daquela localidade”, disse o vereador.Além da denúncia, o vereador Emerson Pereira também apresentou diversas indicações cobrando melhorias para o município, com ênfase na infraestrutura rural, segurança pública e bem-estar.Durante seu pronunciamento, o edil exibiu um vídeo mostrando a atual situação das estradas rurais do município. O vereador solicitou à Secretaria de Serviços Urbanos a manutenção dessas vias, a fim de garantir a trafegabilidade e a qualidade das estradas, cobrando ações mais efetivas por parte do Poder Público.Outra pauta destacada pelo vereador foi a segurança das crianças nos playgrounds das praças públicas. Emerson pediu a instalação de gradis de segurança ao redor dos brinquedos, proporcionando um espaço mais protegido para os pequenos e tranquilidade para os pais. Além disso, cobrou da Prefeitura a manutenção geral das praças e das academias ao ar livre, evitando que brinquedos danificados e equipamentos esportivos sem conservação coloquem em risco a população.Em continuidade às cobranças por mais segurança, o parlamentar pediu à Prefeitura que avance nas tratativas para firmar um convênio que amplie a Atividade Delegada para a Polícia Civil. Segundo ele, investir na segurança pública é fundamental para assegurar a tranquilidade da população.Por fim, Emerson também fez uma indicação à Secretaria da Educação para que sejam realizados consertos nos toldos quebrados das escolas municipais. O vereador destacou que diversas unidades de ensino estão sem ar-condicionado e precisam passar por reformas urgentes, garantindo melhores condições para alunos e professores.