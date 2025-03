Serviço de limpeza e desassoreamento deve ser concluído em seis meses, segundo estimativas apresentadas pela Saev Ambiental

publicado em 01/03/2025

Desassoreamento da Represa Municipal ganhou o reforço de novas equipes e equipamentos (Foto: Saev Ambiental)

Da redaçãoAs obras de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz Garcia De Haro” entram agora em uma nova fase e vão ganhou o reforço de novos equipamentos do Programa “Rios Vivos”, do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Consórcio Schunck e Anasta´cio. Duas escavadeiras hidráulicas, um conjunto de embarcada, um barco rebocador, uma balsa e três caminhões chegaram a Votuporanga para intensificar os trabalhos.O Programa “Rios Vivos” e´ liderado pela SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo). Votuporanga faz parte deste programa de revitalização e sustentabilidade hídrica, graças ao intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). O Programa “Rios Vivos” encaminhou a` Represa Municipal máquinas e operários, sem custo para a Prefeitura de Votuporanga e para a Saev Ambiental.Nesta nova etapa, que contempla Votuporanga e Ame´rico de Campos, o serviço deve ser concluído em seis meses e o valor e´ de R$ 2.901.807,58. Na Represa Municipal será´ realizado os serviços de limpeza e desassoreamento.Desde a inauguração, em 1970, a Represa Municipal sofre com o acúmulo de areia devido às ações humanas, fenômenos naturais e casos fortuitos. Assim, o processo de desassoreamento gera benefícios imediatos, tais como o aumento do espaço de armazenamento da água e a desobstrução de nascentes que estavam assoreadas.Ha´ mais de cinco décadas, o volume original de armazenamento da Represa de Captação era de 906.781,20 m³ de água. Em 2021, de acordo com dados do estudo batime´trico, realizado pela Saev Ambiental, este volume de armazenamento caiu para 332.540,70 m³ de água.“O objetivo principal da Saev Ambiental nesta obra de desassoreamento e´ de que a Represa Municipal volte, após a conclusão total do desassoreamento, a operar com uma capacidade de armazenamento de pelo menos 700.000,00 m³ de água”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni.O superintendente da autarquia explicou ainda que o conjunto de embarcada e´ responsável pelos serviços de remoção de sedimentos, só´ que desta vez o trabalho esta´ focado no montante da Represa Municipal. A previsão e´ retirar pelo menos 6 mil m³ de sedimentos.“Essa obra de desassoreamento, além de muito importante, e´ aguardada ha´ tantos anos pelos moradores e, finalmente, estamos tirando do papel. Com o desassoreamento da Represa Municipal e´ possível aumentar a capacidade de armazenamento de água”, afirmou o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.Todos os processos envolvendo a obra de desassoreamento são feitos com equipamentos tecnológicos e profissionais qualificados, o que possibilita que o trabalho seja realizado de maneira segura e benéfica ao meio ambiente.