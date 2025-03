Carnaval de Votuporanga começou no dia 1º e segue até o dia 4 de março

publicado em 03/03/2025

Carnaval de Votuporanga começou no dia 1º e segue até o dia 4 de março (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComeçou no dia 1º e segue até terça-feira (4) o Carnaval de Votuporanga. A folia movimenta a cidade com quatro dias de festa gratuita no Parque da Cultura, oferecendo uma programação diversificada.A segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março, será marcada pela presença da dupla Bruno & Ed Carlos, além do show do cantor Rodrigo Olih. A grande atração da noite será o grupo Art Popular, que fez história no pagode nacional e conquistou o público com sucessos como 'Pimpolho'.Para encerrar a festa, na terça-feira, dia 4, o grupo Nosso Teoria e o cantor Markinho Sema subirão ao palco para garantir um encerramento memorável. Assim como no domingo, também haverá matinê a partir das 17h, permitindo que crianças, jovens e adultos aproveitem a programação festiva.“O Carnaval VotuShow chega à sua 3ª edição, sendo uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Votuporanga por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, exatamente para atender um anseio da comunidade para resgatar o Carnaval Popular. Como uma cidade empreendedora, Votuporanga tem intensificado o apoio aos fazedores de arte por meio de eventos que incentivam a cultura e a economia criativa local”, destaca a secretária municipal da Cultura e Turismo, Janaína Silva.