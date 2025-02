Somente na Associação Comercial de Votuporanga (ACV) são 14 oportunidades de trabalho cadastradas nesta semana

publicado em 19/02/2025

Votuporanga tem 112 vagas de emprego nesta semana (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCadastradas em três frentes – Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu – a cidade tem 112 vagas de emprego nesta semana.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 18 vagas de trabalho: faturista, tratorista (CNH B), operador de colhedora (CNH C), motorista de van (CNH D), líder de exploração agrícola CNH B, mecânico de máquinas pesadas/diesel (CNH B), eletricista (CNH D), porteiro, torneiro mecânico convencional, soldador, ajudante geral, operador de caixa, almoxarife, lixadora de móveis, motorista (CNH A/C), ajudante geral, instalador de toldos e costureira.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornalA ACV tem 14 oportunidades disponíveis: agente comercial, auxiliar administrativo, analista de crédito, caixa, consultor de vendas (disponibilidade total para trabalhar no período noturno), costureira, estagiário(a) de direito ou administração, gestor de cobrança, office boy, operador de telemarketing, promotor de vendas (make), supervisor (disponibilidade total para trabalhar no período noturno), supervisor comercial e vendedor(a).Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 80 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.