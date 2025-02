A Secretaria da Saúde de Votuporanga já registrou 206 casos e duas mortes por Covid-19 neste ano

publicado em 28/02/2025

(Foto: A Cidade)

Da redaçãoEm meio à luta contra a Dengue, uma outra doença voltou a preocupar em Votuporanga, principalmente neste período que antecede o Carnaval: a Covid-19. Um levantamento feito pelojunto à Secretaria Municipal da Saúde revela que, em 2025, já foram registrados 206 casos e duas mortes provocadas pelo vírus, que fez centenas de vítimas no município durante a pandemia.De acordo com dados, 11 pacientes suspeitos de Covid necessitaram de internação ao longo do ano, sendo que sete tiveram a infecção confirmada. No momento, porém, não há pacientes hospitalizados por conta da doença na cidade.Os dois óbitos registrados em 2025 ocorreram em pacientes do sexo feminino: uma criança de dois anos e uma idosa de 97 anos, ambas com comorbidades. Os números, apesar de pequenos, em comparação com o período pandêmico, reforçam a importância da prevenção, especialmente em um período de grande circulação de pessoas, como o Carnaval.Diante deste cenário a orientação é para que a população mantenha os cuidados essenciais, como higienização das mãos e a atualização do esquema vacinal.O Carnaval é um período de intensa movimentação de turistas e eventos na região, o que pode facilitar a transmissão de doenças respiratórias. Por isso, além das medidas de segurança, é recomendável que aqueles que apresentarem sintomas gripais evitem participar de aglomerações e busquem atendimento médico caso necessário.