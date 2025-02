Natielle Gama apresentou uma indicação onde solicita à Prefeitura que dê preferência no transporte para pacientes com câncer

publicado em 26/02/2025

Da redaçãoA vereadora Natielle Gama (Podemos) apresentou, na sessão ordinária de anteontem da Câmara Municipal de Votuporanga, uma indicação onde solicita à Prefeitura que dê prioridade aos pacientes em tratamento contra o câncer no transporte da Secretaria Municipal da Saúde. A medida visa garantir mais conforto e dignidade a essas pessoas, que já enfrentam uma rotina desgastante devido a procedimentos como quimioterapia e radioterapia.De acordo com a parlamentar, a proposta surgiu a partir de relatos de diversas famílias que enfrentam dificuldades com o atual modelo de transporte da rede pública. Segundo Natielle, muitos pacientes oncológicos, já debilitados pelos efeitos colaterais do tratamento, são obrigados a aguardar longos períodos para retornar às suas residências, uma vez que compartilham o transporte com outros usuários que realizam exames e consultas de rotina.“Atualmente, esses pacientes, já fragilizados, precisam aguardar horas até poderem voltar para casa, o que agrava seu sofrimento físico e emocional. O ideal seria que houvesse uma logística diferenciada para que essas pessoas tivessem um atendimento mais ágil e humanizado”, destacou a vereadora.A indicação agora será encaminhada à Prefeitura, e a expectativa da vereadora é que o tema seja analisado com celeridade, resultando em melhorias no transporte para os pacientes em tratamento contra o câncer.