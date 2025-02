Para abrir uma farmácia em Votuporanga, é necessário atender a uma série de requisitos

publicado em 19/02/2025

Em 2024, quatro farmácias abriram portas em Votuporanga, enquanto uma foi fechada (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVárias pessoas que moram em Votuporanga acreditam que existem muitas farmácias na cidade. Mas será que a percepção comum de que há uma farmácia em cada esquina é verdadeira? O jornalfez um levantamento junto à Prefeitura de Votuporanga e revela o número exato de drogarias.Ao contrário da percepção comum, Votuporanga possui atualmente 72 estabelecimentos farmacêuticos – o município tem pouco mais de 100 mil habitantes. Em 2024, quatro farmácias abriram portas na cidade, enquanto uma foi fechada, resultando em um saldo positivo de três estabelecimentos.Para abrir uma farmácia em Votuporanga, é necessário atender a uma série de requisitos estabelecidos pela Prefeitura. Entre eles, possuir um imóvel regularizado, com apresentação do Habite-se ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) acompanhada de Laudo Técnico; ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); possuir o Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo (Cadesp); e passar pela vistoria fiscal municipal, que inclui a fiscalização de posturas.Além disso, para a obtenção do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), é imprescindível que a empresa atenda a todos os requisitos exigidos por outros órgãos emissores da licença, como o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Secretaria de Agricultura e Pecuária.Em âmbito nacional, um estudo inédito da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), em parceria com a Cognatis, revelou que existem cinco farmácias para cada 10 mil habitantes no Brasil, totalizando 99.816 estabelecimentos farmacêuticos. A região Centro-Oeste apresenta a maior proporção, com 6,1 farmácias para cada 10 mil habitantes, enquanto o Sudeste possui a menor taxa, com 4,2 unidades na mesma proporção populacional.Os dados destacam que, embora Votuporanga não tenha uma farmácia em cada esquina, a cidade mantém uma rede considerável de estabelecimentos farmacêuticos, alinhada às médias observadas em outras regiões do país.