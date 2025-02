A cooperativa destaca o compromisso com a transparência e a democracia, proporcionando aos associados a oportunidade de participar ativamente das decisões do Sicredi

publicado em 18/02/2025

Sicredi Planalto das Águas PR/SP realizou assembleia no Hotel Firenze (Foto: A Cidade)

A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP reuniu os associados das agências de Votuporanga e Pozzobon para realizar a Assembleia do ano de 2025. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (18), em formato presencial, no Hotel Firenze.Durante o encontro, foram apresentados os resultados financeiros e não financeiros referentes a 2024. A Assembleia contou com a participação de 88 associados e 17 convidados, que tiveram a oportunidade de exercer seu papel de donos do negócio, contribuindo ativamente para as decisões estratégicas da cooperativa. Esse engajamento é uma das características marcantes do Sicredi, que valoriza a participação democrática e transparente de seus mais de 8,5 milhões de associados em todo o país.Valmir Dzivielevski, Diretor Executivo, enfatiza que, “a nossa cooperativa é feita por pessoas e por isso a presença e participação dos nossos associados é tão importante para decidir e transformar as comunidades onde atuamos. Nas assembleias podemos prestar contas de tudo que realizamos no último ano e ainda mostrar as expectativas de crescimento para o futuro”.O presidente Fabio Peterlini também reforça sobre a importância do momento assemblear, “no momento de votação os associados têm o poder de decidir o caminho que devemos traçar no próximo ano, seja no âmbito social ou econômico, os dois pilares que norteiam a nossa cooperativa. É uma demonstração clara do poder do cooperativismo e da força da nossa comunidade.”A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP fez questão de agradecer a todos os associados que estiveram presentes e participaram ativamente da Assembleia. “Reconhecemos e valorizamos o envolvimento de cada um de vocês, pois é por meio dessa união que construímos um futuro próspero e solidário para a nossa região”, destacou o Sicredi.