publicado em 27/02/2025

Votuporanga não tem vacina contra dengue nas redes pública e particular (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA população de Votuporanga enfrenta dificuldades para ter acesso à vacina contra a dengue na cidade. Até o momento, os moradores não podem se imunizar de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nem pagar pelo imunizante em clínicas privadas.No caso da vacinação gratuita oferecida pelo SUS, Votuporanga não foi incluída nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Um dos requisitos para a distribuição do imunizante era que o município tivesse mais de 100 mil habitantes. Embora atualmente a cidade tenha ultrapassado essa marca, na época da definição dos critérios, a população era inferior ao número estipulado, o que a excluiu do plano nacional de imunização contra a doença.Por outro lado, na rede particular, a vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, também não está disponível para compra. A reportagem do jornalentrou em contato com as quatro clínicas particulares de Votuporanga e nenhuma possui o imunizante, pois a maioria das doses produzidas tem sido adquirida pelo Ministério da Saúde, priorizando a distribuição via SUS para municípios que cumprem os critérios de vacinação pública.Na semana passada, a então ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou o envio de doses da vacina contra a dengue para Votuporanga e outros municípios da região. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a quantidade de doses que serão disponibilizadas nem a data exata de chegada do imunizante. Extraoficialmente, há informações de que a vacinação deve começar na próxima semana, mas a confirmação oficial ainda não foi feita.A agora ex-ministra esteve recentemente em São José do Rio Preto para a inauguração do novo Centro de Hidratação para pacientes com sintomas de dengue, instalado no Complexo Swift. Durante o evento, ela destacou a situação da vacinação na região e afirmou: “Aqui na região nós estamos com Votuporanga e Fernandópolis com a disponibilidade de vacina a partir desta semana e, além disso, onde há um excedente de doses, infelizmente porque não houve a procura que nós estamos incentivando, estamos fazendo busca ativa”.Enquanto aguardam a chegada das vacinas, os moradores de Votuporanga continuam enfrentando o avanço da dengue sem a possibilidade de se imunizar, o que aumenta a preocupação com o crescimento do número de casos na cidade.